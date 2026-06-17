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Biella | 17 giugno 2026, 12:00

Erba alta, rovi e incuria: a Pavignano cresce la protesta dei residenti FOTO

Erba alta, rovi e incuria: a Pavignano cresce la protesta dei residenti

Erba alta, rovi e incuria: a Pavignano cresce la protesta dei residenti

Nonostante le ripetute segnalazioni inviate al Comune di Biella, l’area pubblica di Pavignano versa ancora in condizioni di abbandono.

Erba alta, rovi, manutenzione carente, assenza di cestini e criticità legate al controllo degli animali continuano a essere evidenziati dai residenti. Una situazione che desta particolare preoccupazione, anche perché lo spazio è frequentato dai bambini delle scuole del quartiere e dalle famiglie durante le passeggiate.

Si tratta di un’area pubblica realizzata con i soldi dei cittadini e oggi lasciata in condizioni di degrado. Dopo le comunicazioni formali già presentate, non risultano interventi concreti da parte dell’Amministrazione.

I cittadini chiedono semplicemente pulizia, cura e il ripristino del decoro urbano, affinché questo luogo possa tornare a essere sicuro e fruibile da tutti.

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