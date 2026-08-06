Strade comunali, a Piatto e Piedicavallo 253mila euro

Ammontano complessivamente a 253mila euro le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Piatto e Piedicavallo per due interventi sulla viabilità comunale. I paesi biellesi figurano nell’elenco dei beneficiari del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni.

A Piatto sono destinati 133mila euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Piedicavallo ottiene invece 120mila euro per la messa in sicurezza delle strade comunali interne alla frazione Montesinaro, con particolare riferimento ai percorsi pedonali presenti nell'abitato.

In entrambi i casi, la somma finanziata corrisponde all’intero contributo richiesto dalle amministrazioni comunali.

I fondi sono stati attribuiti attraverso lo scorrimento della graduatoria relativa alle domande presentate nel 2025. Il nuovo stanziamento nazionale ammonta a 40 milioni di euro e interessa 292 opere in tutta Italia, ciascuna per un importo massimo di 150mila euro. La misura è riservata ai Comuni con una popolazione non superiore a 5mila abitanti.

Al Piemonte è stata assegnata una quota di 6,02 milioni di euro. Considerando anche le precedenti annualità, le risorse stanziate dal Ministero per il Fondo raggiungono complessivamente 92,3 milioni.

Ancora incerta la data di apertura dei cantieri, è l'erogazione avverrà secondo le modalità e i tempi previsti dal bando, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Il MIT ha infine annunciato un nuovo bando per il 2026, con una dotazione di 10 milioni di euro. Potranno partecipare i piccoli Comuni che non hanno ancora ricevuto finanziamenti attraverso questa misura.