Ronco Biellese: falso carabiniere truffa un anziano

Una persona quasi novantenne è stata vittima di una truffa a Ronco Biellese, messa a segno con modalità simili a quelle già utilizzate nei giorni precedenti, sempre nel Biellese.

Il fatto è avvenuto ieri, tra le 11 e le 12. La vittima avrebbe ricevuto una telefonata durante la quale le è stato riferito che una gioielleria di Biella aveva subito un furto. Successivamente, un uomo presentatosi come carabiniere si sarebbe recato nell’abitazione con il pretesto di esaminare i preziosi custoditi dalla persona e confrontarli con quelli recuperati dopo una presunta rapina. Il falso militare si sarebbe quindi impossessato degli oggetti di valore.

I Carabinieri ribadiscono che nessun appartenente all’Arma si presenta nelle abitazioni per ritirare denaro, oro, gioielli. Di fronte a richieste di questo tipo, è necessario non consegnare nulla e contattare le forze dell’ordine.