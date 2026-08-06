Alpini Brusnengo-Curino, doppio impegno tra Campiglia e il nuovo asilo - Foto pagina Facebook Gruppo Alpini Brusnengo Curino

Domenica 2 agosto il gagliardetto del sodalizio ha preso parte, a Campiglia Cervo, alle celebrazioni per il 60° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Valle del Cervo. Un ringraziamento è stato rivolto agli alfieri che hanno rappresentato il gruppo durante la cerimonia.

Sabato 1° agosto gli Alpini di Brusnengo-Curino erano invece impegnati a Brusnengo in occasione dell’inaugurazione del nuovo asilo nido. Insieme alla Pro Loco di Brusnengo, hanno collaborato con l’amministrazione comunale per la buona riuscita dell’appuntamento.

Dal gruppo è giunto infine un plauso a quanti hanno messo a disposizione tempo ed energie a favore della comunità.