Sordevolo, concerto barocco e visita al Museo della Passione

La musica barocca approderà a Sordevolo domenica 9 agosto con “Echi veneziani”, concerto in programma alle 17 nella Chiesa Parrocchiale.

A esibirsi sarà l’Orchestra NISI ArteMusica, con Matteo Trentin all’oboe solista. Il programma proporrà musiche di Corelli, Benedetto Marcello, Albinoni e Torelli, ripercorrendo la ricchezza della tradizione strumentale italiana.

L’oboe guiderà il pubblico tra le atmosfere teatrali e luminose della Venezia barocca, in un repertorio che unisce musica, storia, arte e patrimonio culturale.

Prima del concerto, alle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata al Museo della Passione.

La giornata sarà anticipata dall’iniziativa “Le vibrazioni della terra”, realizzata in collaborazione con Biellese Che Territorio e dedicata all’incontro tra musica, territorio e sapori. Il ritrovo è previsto alle 13.30 in piazza San Paolo, alla stazione di Biella, con successivo trasferimento verso Cascina La Masca, dove alle 14 si terrà una visita con degustazione.

Per informazioni e prenotazioni: 339 2211416.

Il progetto è realizzato con il contributo di Fondazione CR Biella, nell’ambito del Bando CulturHub.