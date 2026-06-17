Premio Biella Letteratura e Industria, presentati i finalisti della XXV edizione

La XXV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria entra nel vivo. Sabato 13 giugno, alla Biblioteca Civica di Biella, sono stati presentati i cinque finalisti della sezione Saggistica, selezionati dalla Giuria presieduta da Claudio Bermond.

Il Premio, organizzato e promosso da Città Studi Biella, vede in concorso le opere di Manfredi Alberti, Valerio Cerretano, Beniamino Andrea Piccone, Linda Laura Sabbadini e Luciano Segreto. L’incontro, ospitato dalla Biblioteca Civica, ha rappresentato un momento di confronto tra autori, lettori e comunità del Premio.

Le opere sono state scelte tra oltre cinquanta titoli pervenuti alla Giuria, composta dal presidente Claudio Bermond, dal vicepresidente Alberto Sinigaglia e dai giurati Paola Borgna, Ida Bozzi, Paolo Bricco, Loredana Lipperini, Sergio Pent e Tiziano Toracca.

Come evidenziato da Bermond, i saggi selezionati raccontano in modo significativo il percorso economico e sociale compiuto dalla Repubblica negli ottant’anni di vita democratica. Al centro della cinquina figurano le vicende di due grandi gruppi industriali italiani, Snia Viscosa e Ferruzzi; il tentativo di condizionare l’attività di vigilanza della Banca d’Italia; la storia del lavoro, del movimento sindacale e delle relazioni industriali; il ruolo delle statistiche sociali e di genere nella lettura del Paese.

La serata si è aperta con i saluti di Sara Gentile, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Biella, di Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi, e di Paolo Piana, Presidente del Premio Biella Letteratura e Industria. A condurre l’appuntamento è stata la giornalista culturale Valentina Berengo, che ha introdotto le opere in concorso.

Sono poi seguite le interviste ai finalisti, curate da alcuni membri della Giuria, e la consegna dei riconoscimenti da parte dei rappresentanti degli sponsor e degli enti sostenitori.

Manfredi Alberti, autore di Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità a oggi, pubblicato da Carocci, ha ricevuto il premio da Simona Ramella Paia della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e ha dialogato con Paola Borgna.

Valerio Cerretano, autore di La Snia Viscosa. Storia di una grande impresa. L’industria del raion, 1917-1954, edito da Il Mulino, è stato premiato da Stefano Sanna, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, e ha presentato il volume in dialogo con Claudio Bermond.

Paolo Bricco ha introdotto il saggio di Beniamino Andrea Piccone, Attacco alla Banca d’Italia. La difesa di Paolo Baffi, premiato da Sara Gentile. Alberto Sinigaglia ha dialogato con Linda Laura Sabbadini, autrice de Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia, edito da Marsilio, che ha ricevuto il riconoscimento da Davide Greco di Biver Banca.

A chiudere la presentazione degli autori è stato Luciano Segreto, autore de Il costruttore e il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale, pubblicato da Feltrinelli. L’autore ha dialogato con Claudio Bermond e ha ricevuto il premio da Franco Borlo di Robinson.

Il Premio Biella Letteratura e Industria riconosce a tutti i finalisti il titolo di vincitori, assegnando in questa prima fase un riconoscimento di mille euro ciascuno. All’autore dell’opera vincitrice sarà conferito un ulteriore premio di 4mila euro a novembre, durante la cerimonia conclusiva.

Nel corso dell’incontro, Veronica Rocca e Paolo Zanone della compagnia Teatrando hanno curato la lettura di alcuni brani tratti dai volumi finalisti.

Anche per l’edizione 2026 proseguono le iniziative collegate al Premio. Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella e con il patrocinio della Provincia di Biella, rinnovano il concorso “Una domanda per autore”, rivolto agli studenti delle scuole medie superiori del Piemonte.

L’iniziativa, presentata durante la serata da Francesca Maffeo del Gruppo Giovani Imprenditori UIB, nasce per promuovere la conoscenza delle opere finaliste e invitare i giovani a interrogarsi sui temi del lavoro. Gli studenti saranno chiamati a leggere i saggi in concorso e a formulare una domanda agli autori.

Confermato anche il sostegno del Rotary Viverone Lago, con un ulteriore premio riservato all’elaborato più originale tra quelli candidati al concorso scuole. Rinnovato inoltre il Premio Lions Bugella Civitas, destinato alla migliore recensione di una delle opere finaliste, con l’intervento della presidente della Giuria Luisa Benedetti Poma.

Le cinque opere concorrono anche al Premio della Giuria dei Lettori, giunto alla ventesima edizione. La Giuria, presieduta dal 2025 da Luisa Benedetti Poma, è composta dai membri del Circolo dei Lettori dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte, dell’Associazione Amici della Biblioteca, del Circolo Sociale Biellese e dai librai di Biella.

Proseguono inoltre le collaborazioni con il CAI Biella, attraverso la sezione dedicata all’ambiente economico e imprenditoriale legato alla montagna, e con OrangePix, che dal 2025 seleziona tra i finalisti l’opera che meglio rappresenta l’impatto della digitalizzazione sulla società contemporanea.

A conclusione dell’incontro, Mariangela Gasparetto, direttrice del Premio Biella, ha annunciato le novità e i prossimi appuntamenti dell’edizione 2026.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è promosso e organizzato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa Unesco. Collaborano al Premio l’Unione Industriale Biellese, il Gruppo Giovani Imprenditori UIB, l’Associazione L’Uomo e L’Arte, la compagnia Carovana, Number One, Scrittori a Domicilio, la Società Dante Alighieri e il Festival letterario Fuoriluogo.

Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Tra gli sponsor figurano l’Unione Industriale Biellese, Lauretana, Yukon Housing, Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, OrangePix, PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma, Robinson, Mondoffice e Aurora Penne, che ha consegnato una penna ai vincitori.

L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura d’Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.