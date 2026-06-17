Non c’è pace in Superstrada, incidente all’uscita di Masserano: lunghe code

Non c’è pace in Superstrada. Lunghe code non solo in direzione di Biella ma anche all’uscita di Masserano, dove nella mattinata di oggi, 17 giugno, si è verificato un incidente stradale. A rimanere coinvolta, stando alle informazioni raccolte, un’auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi. La viabilità ha subito forti rallentamenti fino alla rimozione del veicolo.