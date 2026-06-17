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CRONACA | 17 giugno 2026, 13:30

Non c’è pace in Superstrada, incidente all’uscita di Masserano: lunghe code

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Non c’è pace in Superstrada, incidente all’uscita di Masserano: lunghe code

Non c’è pace in Superstrada, incidente all’uscita di Masserano: lunghe code

Non c’è pace in Superstrada. Lunghe code non solo in direzione di Biella ma anche all’uscita di Masserano, dove nella mattinata di oggi, 17 giugno, si è verificato un incidente stradale. A rimanere coinvolta, stando alle informazioni raccolte, un’auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi. La viabilità ha subito forti rallentamenti fino alla rimozione del veicolo.

g. c.

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