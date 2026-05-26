Pavignano chiede interventi: “Quartiere di serie B? Servono maggiore attenzione” FOTO

Con l’arrivo della bella stagione, a Pavignano torna il problema della manutenzione degli spazi pubblici. Dopo le piogge primaverili e il primo caldo, campetti, parchi giochi e aree verdi del quartiere si presentano con erba alta, vegetazione incolta e zone difficilmente fruibili.

Una situazione che, anche quest'anno, riaccende il malcontento della comunità locale, che lamenta la sensazione di vivere in un quartiere “di serie B”. Gli spazi che dovrebbero essere luoghi di svago e socialità per famiglie e bambini rischiano così di diventare aree poco accessibili proprio nei mesi in cui la vita all’aperto riprende con maggiore intensità.

Il tema non è nuovo e già in passato la comunità di Pavignano aveva denunciato il mancato taglio dell’erba, l’assenza di potature e la necessità di interventi regolari di manutenzione e disinfestazione. Tra le criticità segnalate anche il rischio legato alla presenza di zecche, i marciapiedi invasi dalla vegetazione, rifiuti e detriti nascosti dall’erba alta, oltre alle condizioni di alcune strutture, fra cui staccionate e panchine.