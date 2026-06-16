Verde pubblico in città, Castagnetti: "Chiedo ancora un po' di pazienza, il lavoro da recuperare è molto" FOTO

L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella Luca Castagnetti interviene con una nota sulla situazione del verde pubblico in città:

"A circa un mese dal mio insediamento come Assessore ai Lavori Pubblici, desidero innanzitutto sottolineare il clima di collaborazione che sto trovando all'interno dell'Amministrazione e la volontà condivisa di dare risposte concrete ai cittadini. In queste prime settimane abbiamo lavorato per imprimere un cambio di passo sia sul fronte del verde pubblico sia su quello delle manutenzioni e delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda il verde pubblico, il punto di svolta è arrivato il 27 maggio, all'indomani del Consiglio comunale che ha confermato l'affidamento del servizio a Seab. Grazie al lavoro preparatorio svolto nei mesi precedenti, all'interno della nostra società in house è stato costituito un gruppo dedicato composto da nove operatori e un coordinatore. Inoltre, Seab, forte di un contratto triennale del valore complessivo di 1,7 milioni di euro, si è dotata di mezzi e macchinari di primo livello per garantire interventi più efficaci e tempestivi.

Questa scelta ci consente di avere un confronto quotidiano e diretto con chi opera sul territorio, una possibilità che non avevamo con il precedente sistema basato su più ditte appaltatrici. Fin da subito siamo intervenuti su tre fronti principali: i Giardini Zumaglini, i quartieri periferici di Pavignano e Chiavazza e, in queste settimane, il Villaggio Lamarmora.

Parallelamente stiamo affrontando anche situazioni specifiche: dagli interventi in Piazza del Monte in vista degli eventi dello Street Art Festival, ai lavori nel parco giochi del Barazzetto, fino alla sistemazione delle aiuole di Piazza Duomo e della rotonda di Piazza Lamarmora.

Ai cittadini chiedo ancora un po' di pazienza: il lavoro da recuperare è molto, ma il cambiamento è già visibile non solo nella quantità degli interventi, ma soprattutto nella qualità con cui vengono eseguiti. Nelle prossime settimane inizieremo inoltre a concentrarci sulle rotonde e sugli spartitraffico, proseguendo nel percorso di riqualificazione.

Sul fronte delle manutenzioni stradali e delle asfaltature, non nascondiamo le difficoltà determinate dal significativo aumento dei costi del bitume. Per questo desidero ringraziare i colleghi di Giunta che hanno scelto di destinare ulteriori risorse ai Lavori Pubblici, consentendoci di rafforzare il programma di manutenzione delle strade cittadine.

Tra i primi interventi previsti figura la sistemazione di Strada della Nera, con opere che interesseranno sia le asfaltature sia la messa in sicurezza dei guard rail.

Entro la fine di giugno saranno inoltre completate le progettazioni relative a importanti interventi attesi da tempo: il progetto legato alla sistemazione dell’area del Gorgomoro, i marciapiedi di Via Serralunga e la risoluzione dell'annoso problema del marciapiede in Riva.

Nell'ambito del progetto finanziato dal bando regionale sulla forestazione urbana, è prevista la completa riqualificazione del parcheggio della stazione. L'area non sarà più realizzata in asfalto tradizionale, ma con pavimentazioni autobloccanti drenanti, capaci di favorire la permeabilità del terreno e una migliore gestione delle acque meteoriche. L'intervento interesserà inoltre Corso Europa, con la sistemazione delle aiuole, la messa a dimora di nuove alberature e la riqualificazione dell'asse viario fino alla rotonda dell'ex Aiazzone.

Si tratta di un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro per il progetto che coinvolge Corso Europa e il parcheggio della stazione, mentre per l'intervento sui marciapiedi di Via Serralunga parliamo di 580 mila euro".