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Valle Elvo | 16 giugno 2026, 07:50

Festa della Musica al Santuario di Graglia nel ricordo di don Nicolao Velotti

Festa della Musica al Santuario di Graglia nel ricordo di don Nicolao Velotti

Festa della Musica al Santuario di Graglia nel ricordo di don Nicolao Velotti

Festa della Musica al Santuario di Graglia nel ricordo di don Nicolao Velotti. L’evento, ad ingresso libero, è in programma alle 16.30 di domenica 21 giugno, con la presenza dei solisti Manuele Barale (organo) e Vittorio Schiavone (corno), diretti da Simone Delbene. Saranno eseguite opere di Handel, Mozart e Schubert.

g. c.

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