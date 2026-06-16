Festa della Musica al Santuario di Graglia nel ricordo di don Nicolao Velotti. L’evento, ad ingresso libero, è in programma alle 16.30 di domenica 21 giugno, con la presenza dei solisti Manuele Barale (organo) e Vittorio Schiavone (corno), diretti da Simone Delbene. Saranno eseguite opere di Handel, Mozart e Schubert.