Festa della Musica al Santuario di Graglia nel ricordo di don Nicolao Velotti. L’evento, ad ingresso libero, è in programma alle 16.30 di domenica 21 giugno, con la presenza dei solisti Manuele Barale (organo) e Vittorio Schiavone (corno), diretti da Simone Delbene. Saranno eseguite opere di Handel, Mozart e Schubert.
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