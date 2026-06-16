"Il Giardino Ritrovato" su TV2000 VIDEO

In questo servizio trasmesso da TV2000 viene presentato il progetto "Il Giardino Ritrovato", ideato dall'architetta paesaggista Monica Botta e realizzato presso la Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando (BI), della Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale.

Il Giardino Ritrovato è un ambiente terapeutico esterno progettato per favorire il benessere, l'orientamento e l'autonomia delle persone anziane con decadimento cognitivo e demenza. Un luogo sicuro, accessibile e ricco di stimoli sensoriali, pensato come vera e propria "protesi ambientale" a supporto delle capacità residue della persona.

Attraverso percorsi, punti di sosta, elementi naturali e richiami alla memoria, il giardino diventa uno spazio di vita, relazione e libertà, contribuendo a ridurre ansia, agitazione e isolamento.

Un esempio concreto di come l'ambiente possa diventare parte integrante della cura e della qualità della vita delle persone fragili.