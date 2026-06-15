"Petali e Ali" in mostra 40 immagini a Cascina Emila alla Burcina

Il programma culturale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore “Proteggiamo la natura con la cultura” continua con la mostra fotografica collettiva di Foto Art Cossato intitolata “PETALI E ALI – dialoghi silenziosi tra terra e cielo”.

FOTO.ART e' un Gruppo Fotografico nato a Cossato (BI) negli ultimi mesi del 1994, per iniziativa di un piccolo gruppo di appassionati di fotografia, e conta attualmente una quarantina di Soci, svolge durante tutto l'anno una intensa attività che prevede corsi di fotografia, proiezioni, incontri con gli altri Gruppi Fotografici del Biellese nonchè presentazione di lavori di fotografi di rilevanza nazionale.

L’esposizione, percorso fotografico di circa 40 immagini sviluppato nelle aree naturali del Biellese in particolare nel Parco della Burcina, nasce dal desiderio di raccontare, attraverso la fotografia naturalistica, la bellezza del territorio pedemontano, fatto di fioriture, colori, voli di insetti, farfalle e uccelli.

"Petali e Ali" non e' soltanto una raccolta di immagini , ma un invito all'osservazione e alla meraviglia, dove ogni scatto nasce dalla pazienza dell'attesa, dalla sensibilita' dello sguardo e dal desiderio di fermare attimi fragili e irripetibili .

Attraverso questo progetto FotoArt conferma il proprio impegno nella promozione della cultura fotografica e della valorizzazione del territorio.

La mostra, che sarà inaugurata domenica 21 giugno presso la Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) alle ore 16, sarà visitabile tutte le domeniche fino al 12 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.parcoticinolagomaggiore.it e i profili social (Facebook, Instagram, Tiktok) dell’Ente.

Info: www.parcoticinolagomaggiore.it - promozione@parcoticinolagomaggiore.it