Eventi a Sordevolo, cambia la viabilità sulla SP 502

Modifiche temporanee alla viabilità sulla SP 502 Sordevolo-Biella in occasione degli spettacoli in programma all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo. La Provincia di Biella ha emesso un’ordinanza per regolare il traffico e consentire la creazione di aree di sosta provvisorie, in previsione di un consistente afflusso di persone e veicoli.

Il provvedimento sarà in vigore nelle giornate del 20 giugno, 28 giugno e 9 luglio 2026, dalle 17 alle 2 del giorno successivo. In queste fasce orarie verrà istituito il senso unico lungo la SP 502 Sordevolo-Biella, nel tratto compreso tra il km 2+950, all’intersezione con la strada comunale via Camillo Vercellone, nel Comune di Sordevolo, e il km 0+000 nel Comune di Occhieppo Superiore. La circolazione sarà consentita in discesa verso Occhieppo Superiore. La misura permetterà di utilizzare la corsia di sinistra per i posteggi temporanei, così da agevolare l’accesso agli spettacoli e favorire una migliore gestione della sosta nelle vicinanze dell’area interessata.

Il personale del Comune di Sordevolo sarà incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza e della posa della segnaletica temporanea prevista. Le forze di polizia competenti vigileranno sui tratti stradali interessati.