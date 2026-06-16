Tempo di esami per A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2

Anche quest'anno, precisamente Domenica 14 Giugno, si sono tenuti i consueti esami di cambio cintura per gli atleti dell’A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2 che con i Maestri Valter Broglio e Lorenzini Moreno e l'allenatore e tecnico Marco Broglio, In collaborazione con A.S.D. Il Quadrifoglio karate team del Maestro Andrea Pirastru a Chivasso, hanno sostenuto una valutazione con conseguente promozione al nuovo colore e grado di cintura.

Gli atleti che hanno dimostrato il loro impegno e raggiunto gli ottimi risultati in questo evento sono:

Sofia Carazzolo: cintura gialla

Matteo Ignini: cintura gialla

Alessandro Antoniotti: cintura arancione

Giulia Borgato: cintura arancione

Saad Muretti: cintura arancione

Semy Muretti: cintura arancione

Adelaide Corona: cintura verde

Enea Corona: cintura verde

Christian Prete: cintura verde

Grace Faratro: cintura verde

Mauro Robbiolo: cintura verde

Zoe Cremona: cintura verde

Daniele Geninatti Togli: cintura blu

Daniel Di Martino: cintura marrone