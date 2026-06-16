Tempo di esami per A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2

Anche quest'anno, precisamente Domenica 14 Giugno, si sono tenuti i consueti esami di cambio cintura per gli atleti dell’A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2 che con i Maestri Valter Broglio e Lorenzini Moreno e l'allenatore e tecnico Marco Broglio, In collaborazione con A.S.D. Il Quadrifoglio karate team del Maestro Andrea Pirastru a Chivasso, hanno sostenuto una valutazione con conseguente promozione al nuovo colore e grado di cintura.
Gli atleti che hanno dimostrato il loro impegno e raggiunto gli ottimi risultati in questo evento sono:
Sofia Carazzolo: cintura gialla
Matteo Ignini: cintura gialla
Alessandro Antoniotti: cintura arancione
Giulia Borgato: cintura arancione
Saad Muretti: cintura arancione
Semy Muretti: cintura arancione
Adelaide Corona: cintura verde
Enea Corona: cintura verde
Christian Prete: cintura verde
Grace Faratro: cintura verde
Mauro Robbiolo: cintura verde
Zoe Cremona: cintura verde
Daniele Geninatti Togli: cintura blu
Daniel Di Martino: cintura marrone