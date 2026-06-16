Ponte della Tangenziale, i lavori sono partiti: a Biella traffico in tilt, code anche nelle vie secondarie VIDEO

Ponte della Tangenziale, i lavori sono partiti: a Biella traffico in tilt, code anche nelle vie secondarie

Giornata di fuoco per gli automobilisti della provincia di Biella. A seguito dell’avvio dei lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione sul Ponte della Tangenziale, avviati nella tarda mattinata di oggi, 16 giugno, si sono registrati disagi e forti rallentamenti alla viabilità cittadina e provinciale.

A partire dalle 15, lunghe code si sono formate in via Milano dal comune di Vigliano Biellese fino al centro di Chiavazza. Non solo: traffico intenso anche in Superstrada, in prossimità dell’uscita di Vigliano, nel borgo di Candelo e nei paesi della cintura in direzione del capoluogo laniero. Anche le vie secondarie sono risultate intasate, con le auto intente a procedere a passo d’uomo.

Ricordiamo che fino al prossimo 31 luglio sul Ponte della Tangenziale sarà attivo il senso unico da Biella in direzione Chiavazza/Cossato con divieto di transito in direzione del centro città.

Il progetto prevede la sostituzione dei 19 giunti di dilatazione installati lungo l’infrastruttura, ormai ammalorati, per un investimento complessivo pari a circa 200mila euro, a completamento degli interventi eseguiti nell’estate 2023, che avevano previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione, del sistema di raccolta delle acque e della pavimentazione dell’impalcato.