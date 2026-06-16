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CRONACA | 16 giugno 2026, 12:10

Fermato per un controllo, conducente fugge a piedi ma viene fermato dai Carabinieri

Sembra che il conducente avesse la patente di guida scaduta e fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Fermato per un controllo, conducente fugge a piedi ma viene fermato dai Carabinieri (foto di repertorio)

Fermato per un controllo, conducente fugge a piedi ma viene fermato dai Carabinieri (foto di repertorio)

Viene fermato per un controllo ma abbandona il mezzo e fugge a piedi. Alla fine, viene bloccato dai Carabinieri. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella notte appena trascorsa nel comune di Occhieppo Inferiore. 

A finire nei guai un uomo di 44 anni che, secondo gli accertamenti di rito, sarebbe stato trovato positivo al volante: sembra, infatti, che avesse la patente di guida scaduta e fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Al termine dei rilievi di rito, è stato sanzionato ai sensi di legge.

g. c.

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