Fermato per un controllo, conducente fugge a piedi ma viene fermato dai Carabinieri

Viene fermato per un controllo ma abbandona il mezzo e fugge a piedi. Alla fine, viene bloccato dai Carabinieri. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella notte appena trascorsa nel comune di Occhieppo Inferiore.

A finire nei guai un uomo di 44 anni che, secondo gli accertamenti di rito, sarebbe stato trovato positivo al volante: sembra, infatti, che avesse la patente di guida scaduta e fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Al termine dei rilievi di rito, è stato sanzionato ai sensi di legge.