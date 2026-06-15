Muzzano sostiene il centro estivo intercomunale: 750 euro alla Parrocchia di Netro

La Giunta comunale di Muzzano ha approvato un contributo straordinario di 750 euro a favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Netro per sostenere l’organizzazione del centro estivo 2026 dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie dei Comuni di Netro, Graglia e Muzzano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli animatori dell’oratorio, si svolgerà nei mesi di giugno e luglio presso i locali salesiani di Muzzano e rappresenta ormai un appuntamento consolidato per numerose famiglie del territorio.

Nel provvedimento si sottolinea "la rilevante validità sociale e culturale dell’iniziativa, tesa a valorizzare e garantire la continuità in futuro di tante attività socio-ricreative rivolte ai ragazzi delle diverse fasce di età stante la numerosa partecipazione di ragazzi netresi negli anni scorsi", come si legge.

La somma stanziata servirà in particolare a contribuire alle spese di organizzazione e gestione del servizio e sarà finanziata attraverso le risorse previste nel bilancio comunale 2026.