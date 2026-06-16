Biella, schianto tra motorino e autocarro: ferito un giovane (foto di repertorio)

È finito al Pronto Soccorso, in codice giallo, il giovane che, a bordo del suo motorino, è rimasto coinvolto in un sinistro con un autocarro. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.45 di oggi, 16 giugno, nel comune di Biella.

Il ragazzo è stato in breve tempo soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto per le prime operazioni di assistenza. In seguito, è stato caricato in ambulanza in direzione dell’ospedale cittadino.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che chiariranno la dinamica dell’accaduto.