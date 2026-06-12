Turismo accessibile in Valle Cervo, primo passo del progetto tra Rosazza e Campiglia Cervo FOTO

Si è tenuta la prima uscita del progetto di turismo accessibile con capofila Rosazza in accordo con Campiglia Cervo. Hanno partecipato alcuni utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Bi inseriti nei Centri Diurni di Anteo Impresa Sociale con progetti riabilitativi personalizzati.

Al momento il progetto è ancora in fase prodromica e vi sarà necessità di intervenire sugli immobile individuati (Desate e alpe Tegge), ma siamo contenti di poter dire che il primo passo è stato mosso. Continueremo lungo questo percorso, convinti che le nostre montagne abbiano molto da offrire e che la Valle Cervo sia davvero "4all".