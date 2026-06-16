Nuovo arrivo per Biella Rugby, ecco Liam Zocchi-Dommann

Nuovo arrivo per il roster gialloverde in vista della stagione 2026/2027. Biella Rugby annuncia il pilone Liam Zocchi-Dommann che entra a far parte della famiglia gialloverde con un accordo biennale.

Classe 2003, 23 anni, 186 cm per 136 kg, Zocchi è un pilone in grado di ricoprire entrambi i ruoli in prima linea, sia a destra che a sinistra, pur prediligendo il ruolo di tighthead prop. Giocatore di grande fisicità e solidità nelle fasi statiche, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate tra Italia, Sudafrica e Australia.

Nel corso della sua carriera ha rappresentato gli Sharks nelle categorie giovanili Under 16, Under 18, Under 20 e Under 21, prima di arrivare in Italia dove ha giocato con le Zebre Parma, disputando due stagioni nel campionato United Rugby Championship. È stato inoltre coinvolto nei raduni della Nazionale Italiana Under 20 in preparazione al Sei Nazioni di categoria e al Mondiale Under 20, percorso interrotto da un infortunio.

Successivamente ha vestito le maglie di Rugby Noceto e Verona Rugby in Serie A, contribuendo con il club scaligero al raggiungimento delle semifinali nazionali. In Australia ha inoltre giocato con il Palmyra Rugby Club di Perth, raggiungendo la finale del campionato Premier Grade.

"Scegliere Biella è stata una decisione semplice per me", racconta Zocchi. "Fin dalle prime conversazioni ho percepito quanta passione ci sia all’interno del club e quanto tutti siano determinati a costruire qualcosa di speciale. Come giocatore, vuoi sempre far parte di un ambiente in cui puoi imparare, migliorare e dare il tuo contributo, e credo che Biella offra esattamente questo. Mi sento incredibilmente grato per l’opportunità che il club mi ha dato e per la fiducia che ha riposto in me. È un privilegio entrare a far parte di una società con valori così importanti e con una comunità così forte alle sue spalle. Sono davvero entusiasta di conoscere i miei compagni di squadra, gli allenatori e i tifosi e di iniziare insieme questo percorso. So che nel rugby nulla è scontato e arrivo con la volontà di lavorare duramente, imparare e guadagnarmi il rispetto di tutti all’interno del club. Non vedo l’ora di iniziare e di rappresentare Biella nel miglior modo possibile".

Parlando del proprio contributo alla squadra, il nuovo pilone gialloverde aggiunge: "Voglio portare in campo una presenza aggressiva e dominante, offrendo al tempo stesso una piattaforma solida e affidabile nelle fasi di mischia e di touche. Il mio obiettivo è fare tutto ciò che posso per mettere la squadra nelle migliori condizioni per avere successo e contribuire alla realizzazione di una stagione positiva per il club".

A presentare il nuovo acquisto è l’allenatore degli avanti di Brc, Niccolò Badocchi, che conosce bene il giocatore avendolo già allenato durante la comune esperienza a Verona. "Ho avuto il piacere di allenare Liam due stagioni fa a Verona. È un gran lavoratore ed un pilone con grande fisicità, che utilizza molto sia nel gioco aperto sia nelle fasi statiche. Torna dopo un periodo di inattività dovuto a un infortunio e ha una grandissima voglia di dimostrare il proprio valore. Sono sicuro che potrà aiutare molto la squadra e, nonostante la giovane età, sarà uno stimolo importante per tanti ragazzi".

Tra i momenti più significativi della sua carriera, Zocchi ricorda la finale di Premier Grade disputata in Australia e la semifinale raggiunta con Verona Rugby, senza dimenticare il percorso di recupero dagli infortuni che lo hanno accompagnato negli ultimi anni e che rappresentano oggi una delle sue maggiori motivazioni.