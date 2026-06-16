Masserano, fiamme in un garage

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi martedì 16 giugno a Masserano per un principio d'incendio sviluppatosi all'interno di un garage per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme prima che l'incendio potesse estendersi e provocare conseguenze più gravi.

Terminate le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno avviato le attività di bonifica e di messa in sicurezza dell'area interessata. Nelle prossime ore saranno inoltre effettuate le verifiche tecniche necessarie per valutare le condizioni strutturali del locale e stabilire se il garage potrà continuare a essere utilizzato.

Al momento non risultano persone coinvolte. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.