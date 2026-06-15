Auto finisce fuori strada a Cossato

Incidente stradale autonomo nel comune di Cossato. Il fatto è avvenuto nella rotonda di via Amendola intorno alle 17.30 di oggi, 15 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un’auto sarebbe finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

In breve tempo la conducente è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo. Presenti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica del sinistro.