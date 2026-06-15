Biella, scontro fra auto e bici: intervengono i soccorsi

È stato trasportato in ospedale il ciclista rimasto coinvolto, intorno alle 18, in un incidente stradale a Biella.

Il sinistro si è verificato alla rotonda tra via Rosselli e via Gersen, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una bicicletta. L’uomo in sella alla bici è stato assistito sul posto dal personale del 118 e successivamente accompagnato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi e degli accertamenti di rito.