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CRONACA | 15 giugno 2026, 18:53

Biella, scontro fra auto e bici: intervengono i soccorsi

Biella, scontro fra auto e bici: intervengono i soccorsi

Biella, scontro fra auto e bici: intervengono i soccorsi

È stato trasportato in ospedale il ciclista rimasto coinvolto, intorno alle 18, in un incidente stradale a Biella.

Il sinistro si è verificato alla rotonda tra via Rosselli e via Gersen, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una bicicletta. L’uomo in sella alla bici è stato assistito sul posto dal personale del 118 e successivamente accompagnato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi e degli accertamenti di rito.

Redazione, G. Ch.

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