Progetto “STEM to BI”: l’Itis primeggia nelle categorie Robotica e Geologia

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di Cascina Oremo “STEM to BI” (sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale), nato con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla ricerca, all'osservazione e all'analisi del mondo che li circonda. Dedicato alle scuole superiori, il progetto ha visto il coinvolgimento di 23 classi della provincia biellese: ognuna di esse ha frequentato un percorso orientativo, scegliendo tra un ventaglio di 13 laboratori STEM progettati da professionisti dell’orientamento con lo scopo di far scoprire ed approfondire ai ragazzi discipline differenti, dalla robotica all’astronomia, dalla geologia all’economia, all’Intelligenza artificiale; all’interno dell’iniziativa, la possibilità di incontrare aziende ed esperti dei diversi settori. Al termine del progetto, tutte le 23 classi si sono ritrovate a Città Studi per presentare, in competizione tra loro, i vari lavori realizzati e sottoporli al giudizio di una commissione di esperti.

Due classi dell’Itis sono risultate vincitrici con progetti relativi a due diversi ambiti scientifici: la Robotica, per la classe 4A LSS (Liceo Scientifico Scienze applicate – orientamento Intelligenza Artificiale) e la Geologia, che ha visto impegnata la 4C CBS (Chimica e Biotecnologie sanitarie). Il progetto che ha visto imporsi la 4A LSS ha riguardato la programmazione di un braccio meccanico, che è stato istruito per giocare a tris e a riconoscere forme e colori specifici tramite un sensore ottico: questo gli ha permesso di posizionare delle lettere tridimensionali a comporre la scritta “ITIS 4A LSS”. Durante le ore di laboratorio, gli studenti sono stati seguiti da una borsista e da un dottorando del Politecnico di Torino, che li hanno accompagnati con lezioni teoriche e pratiche.

Il lavoro della 4C CBS è invece iniziato con un'uscita sul territorio presso l'Oasi Zegna, dove gli studenti hanno potuto approfondire la conoscenza degli aspetti geologici e naturalistici della zona grazie al supporto di un geologo. Successivamente, le osservazioni e i dati raccolti sono stati rielaborati in classe nell’ambito di laboratori e di attività guidate dagli esperti (un geologo e un naturalista) e dalle curatrici del progetto. Il lavoro svolto ha portato alla realizzazione di un elaborato finale, molto apprezzato dalla giuria, che sintetizzava l'intero percorso di studio e di ricerca. A coordinare il lavoro delle due classi sono stati, rispettivamente, il prof. Roberto Borchia (docente di Informatica della 4 A LSS) e la prof.sa Silvia Antonini (titolare della cattedra di Biologia in 4 C CBS).