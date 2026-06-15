Biella, serata su Marco Polo con gli Amici di San Nicola

L'Associazione Amici di San Nicola ETS ha in programma un terzo appuntamento della rassegna “R...Estate a San Nicola”, che si terrà presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato, a Biella.

L’evento sarà domani, martedì 16 giugno, alle 18.15, dove si terrà la conferenza del professor Giulio Pavignano dal titolo “Marco Polo, l’uomo che visse in due mondi”.

Attraverso la figura del celebre viaggiatore veneziano, l'incontro offrirà l'opportunità di ripercorrere una delle più affascinanti avventure della storia, tra Oriente e Occidente, alla scoperta di culture, popoli e scambi che hanno contribuito a plasmare il mondo moderno.

L'ingresso è a offerta libera.