Biella, lite furiosa tra due giovani: al Piazzo arriva la Polizia

Attimi di preoccupazione al Piazzo di Biella dove alcuni passanti e residenti hanno notato una lite piuttosto accesa e concitata tra due giovani che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero risultati essere fratello e sorella. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 giugno.

Una volta contattati al 112, gli agenti di Polizia si sono portati al borgo storico della città per sedare gli animi e riportare alla calma i due, subito identificati e informati delle rispettive facoltà di legge. Sono in corso i dovuti accertamenti che delineeranno con esattezza i contorni della vicenda.