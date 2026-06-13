Compostaggio domestico, a Candelo partecipato incontro informativo con i cittadini

Si è svolto nella mattinata di oggi, sabato 13 giugno, presso la Sala Affreschi di Candelo, l'incontro informativo dedicato al compostaggio domestico, appuntamento inserito nel ciclo di incontri promosso dall'amministrazione comunale, attraverso la delega alla comunicazione con la cittadinanza e l'Assessorato all'Ambiente, con l'obiettivo di diffondere buone pratiche e sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale.

L'incontro è stato introdotto dalla consigliera comunale Erika Vallera e ha visto gli interventi del sindaco Paolo Gelone, dell'assessore all'Ambiente Michele Ansermino, anche componente del Consiglio di Amministrazione di Cosrab, e del dr. Fabrizio Romboli, relatore tecnico della società di consulenza Corintea Soc. Coop., che ha illustrato ai partecipanti i principi e i vantaggi del compostaggio domestico.

Il compostaggio rappresenta infatti una pratica semplice ed efficace che consente di trasformare gli scarti organici in un fertilizzante naturale utile per orti e giardini, contribuendo al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti conferiti al servizio di raccolta. Un beneficio che si traduce in un minore impatto ambientale e in una gestione più sostenibile delle risorse.

L'amministrazione ricorda inoltre che il Comune dispone del Registro dei Compostatori, strumento attraverso il quale vengono censiti coloro che adottano questa virtuosa pratica.

Il ciclo di incontri informativi proseguirà nelle prossime settimane. Dopo gli appuntamenti già dedicati alla lotta alla proliferazione delle zanzare e al benessere animale, il prossimo incontro è in programma giovedì prossimo, 18 giugno, alle 20.45, presso la Sala Affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane di Candelo, e sarà dedicato all'illustrazione delle novità relative al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.