Una discussione tra vicini degenera, arrestato un giovane a Casapinta

Un 28enne di origine straniera è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali. I fatti sono avvenuti lo scorso weekend, in orario serale, nel comune di Casapinta: stando alle prime ricostruzioni, i militari dell’Arma sono intervenuti in paese per riportare alla calma una donna, compagna del giovane, e i suoi vicini di casa, impegnati in un furente alterco.

Ma la situazione, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe ben presto degenerata all’arrivo di alcuni parenti dei vicini, la cui presenza avrebbe scatenato la violenta reazione del 28enne, giunto in seguito sul posto. Proprio quest’ultimo, infatti, avrebbe colpito non solo due di loro allo stomaco e in volto ma anche – a suo dire – inavvertitamente anche una delle militari presenti, ferendola alla schiena. Nonostante le scuse rivolte sul posto, sono scattate le manette nei confronti dell’uomo.

Lo stesso è poi comparso in tribunale, assistito dall’avvocato Marco Romanello, dove è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana. Il processo per direttissima inizierà il prossimo 7 luglio.