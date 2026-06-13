Tollegno investe sui più piccoli: nuovi giochi ai giardini della Filatura e del Ciarei FOTO

Prosegue l'impegno del Comune di Tollegno per la cura e il miglioramento delle aree gioco pubbliche del paese. Nei giorni scorsi sono stati installati nuovi giochi presso i Giardini della Filatura e i Giardini del Ciarei, nell'ambito di un programma di interventi che prevede la costante manutenzione, la graduale sostituzione delle strutture più usurate e l'aggiunta di nuove attrezzature dedicate ai bambini. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dall'Amministrazione comunale negli ultimi anni, volto a garantire spazi sempre più sicuri, inclusivi e accoglienti per le famiglie.

Le nuove installazioni comprendono giochi a molla e attrezzature pensate per stimolare movimento, fantasia e socializzazione, accompagnate dalla posa di superfici antiurto e da interventi di sistemazione delle aree circostanti.

«Non consideriamo questi interventi come opere isolate – dichiara il Sindaco Lele Ghisio – ma come parte di una programmazione continua. Dopo aver fatto eseguire una ricognizione tecnica sullo stato delle attrezzature presenti nei parchi del territorio comunale, abbiamo scelto di procedere gradualmente, intervenendo dove necessario con manutenzioni, sostituzioni e nuove installazioni. L'obiettivo è quello di mantenere nel tempo aree gioco sicure, funzionali e piacevoli da frequentare».

L'Amministrazione sottolinea come la qualità degli spazi pubblici dedicati all'infanzia rappresenti un investimento sulla comunità e sulla sua vivibilità. I parchi giochi non sono infatti soltanto luoghi di svago, ma spazi di incontro, socializzazione e crescita per bambini e famiglie.

«Ogni nuovo gioco installato – prosegue il Sindaco – è un piccolo segnale di attenzione verso i più giovani e verso chi vive quotidianamente il paese. Per questo continueremo, compatibilmente con le risorse disponibili, a programmare interventi periodici sia ai Giardini della Filatura sia ai Giardini del Ciarei, oltre che nelle altre aree verdi comunali che ne avranno necessità».

Il programma di manutenzione e rinnovo delle aree ludiche proseguirà quindi anche nei prossimi mesi, secondo una logica di miglioramento costante del patrimonio pubblico e di attenzione alla sicurezza dei bambini.