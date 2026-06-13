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Circondario | 13 giugno 2026, 09:00

Candelo, una serata dedicata alla nuova raccolta differenziata

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Candelo, una serata dedicata alla nuova raccolta differenziata (foto di repertorio)

Il Comune informa la cittadinanza che mercoledì 18 giugno, alle 20.45, presso la Sala Affreschi, centro culturale Le Rosminiane, a Candelo, si terrà un incontro informativo dedicato alle nuove modalità della raccolta differenziata, che entreranno in vigore a partire da luglio 2026.

Nel corso della serata saranno illustrate le principali novità del servizio e le nuove regole di conferimento dei rifiuti. Interverranno il Presidente di SEAB,  Gabriele Bodo e Michele Ansermino, consigliere del CDA di COSRAB e assessore all'ambiente del comune di Candelo.

In occasione dell’incontro sarà inoltre distribuito ai presenti il calendario della raccolta relativo al secondo semestre 2026.La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione g. c.

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