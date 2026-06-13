Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il grazie di ASL Biella a donatori e associazioni

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno, l'ASL di Biella rinnova il proprio ringraziamento a tutti i donatori che, con un gesto semplice ma di straordinario valore umano e sociale, contribuiscono ogni giorno a garantire cure salvavita a migliaia di persone. Una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di riconoscimento verso chi dona, ma anche un'importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione periodica, volontaria e non retribuita di sangue e plasma.

Istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel giorno di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue rende omaggio ai milioni di donatori che, in tutto il mondo, permettono ai sistemi sanitari di rispondere quotidianamente ai bisogni di cura dei pazienti. Il sangue e gli emocomponenti rappresentano infatti un requisito essenziale per la gestione delle emergenze, degli interventi chirurgici, delle complicanze ostetriche, dei percorsi oncologici e di numerose patologie acute e croniche. Ogni donazione contribuisce concretamente a salvare vite umane e a garantire continuità alle attività assistenziali.

La campagna internazionale 2026, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con lo slogan «Una sola goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite», pone al centro il valore umano della donazione. Ogni sacca di sangue raccolta rappresenta infatti molto più di un atto sanitario: è un gesto di solidarietà, vicinanza e responsabilità collettiva che rafforza il senso di comunità.

Lo slogan trae ispirazione dalla celebre frase del poeta persiano Jalāl ad-Dīn Rūmī: «Non sei una goccia nell'oceano. Sei l'intero oceano in una goccia». Un messaggio che richiama il valore di ogni singolo donatore e la capacità di un piccolo gesto di generare un impatto straordinario sulla vita delle persone.

Nonostante i continui progressi scientifici e tecnologici abbiano reso le trasfusioni sempre più sicure, la disponibilità di sangue continua a dipendere esclusivamente dalla generosità dei donatori. Per questo la campagna 2026 si pone l'obiettivo di promuovere la crescita costante delle donazioni periodiche, volontarie e non retribuite, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione di sangue e plasma, valorizzare il contributo dei donatori e incoraggiare istituzioni e sistemi sanitari a investire in programmi trasfusionali sempre più efficaci e accessibili.

"La disponibilità di sangue ed emocomponenti rappresenta un patrimonio terapeutico fondamentale per tutta la comunità, patrimonio garantito grazie alla generosità dei donatori. Per questo è fondamentale anche continuare a promuovere la cultura del dono, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché il ricambio generazionale dei donatori possa assicurare nel tempo l'autosufficienza di sangue ed emocomponenti» - sottolinea la Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL di Biella, dott.ssa Francesca Vaniglia - La giornata mondiale del donatore di sangue è l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i donatori che ogni giorno afferiscono al Servizio Trasfusionale e alle Associazioni dei donatori presenti sul territorio biellese –AVIS, FIDAS e Croce Rossa Italiana – che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della cultura del dono e nell'organizzazione delle attività di raccolta e convocazione dei donatori".