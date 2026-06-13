ASL Biella, più tempo per la salute delle donne: la Ginecologia apre anche il sabato

Dal mese di giugno di quest’anno l’Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella, diretta dalla dott.ssa Bianca Masturzo, estenderà la propria attività ambulatoriale anche ad un sabato di ogni mese per offrire alle pazienti un’opportunità in più per effettuare una visita ginecologica.

Si tratta di un servizio pensato in particolare per le donne che lavorano e fortemente voluto dall’ASL BI per avvicinarsi ai bisogni di salute delle pazienti, tramite l’aggiunta di un giorno ulteriore alla normale attività già prevista dal lunedì al venerdì.

L’accesso alle visite ambulatoriali del sabato avviene, come per gli altri giorni, a seguito di prenotazione con impegnativa del proprio Medico di Medicina Generale tramite i consueti canali: Segreteria della S.C. Ostetricia e Ginecologia, Satellite Ovest - 3° Piano, telefonando allo 015157601-7602 dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì oppure presentandosi di persona allo sportello dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00; telefonando al numero verde 800300500; tramite APP CUP Piemonte.

L’attività ambulatoriale dell’Ostetricia e Ginecologia biellese ha conseguito un costante incremento negli ultimi anni: il 2026 ha registrato un aumento dell’attività del 46,4% rispetto al 2019 e del 15% rispetto al 2024. Anche l’attività svolta presso i consultori evidenzia un aumento, rispettivamente del 52% rispetto al 2019 e del 27% rispetto al 2024.

La crescita è resa possibile grazie ad un continuo incremento nei servizi offerti e ad un’attività svolta a pieno regime, con apertura degli ambulatori anche in orario pomeridiano.

Tra i servizi recentemente aggiunti all’offerta del Reparto troviamo l’ambulatorio dedicato all’endometriosi, il progetto ALMA, dedicato alla presa in carico globale della donna in menopausa e l’ampliamento dell’orario del Consultorio di Cavaglià, riaperto nel 2024.

I risultati raggiunti sono confermati dall’aver ottenuto nel 2025 “Tre Bollini Rosa” per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento assegnato da Fondazione Onda ETS agli Ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, alle specifiche problematiche di salute femminile.

Dichiara la Dott.ssa Bianca Masturzo “In un sistema frenetico fatto di lavoro, figli, impegni continui, spesso una donna dimentica di prendersi cura di sé. Ho 3 figli, so che cosa vuol dire conciliare lavoro, casa, famiglia. L’idea di aprire uno spazio il sabato nasce dal desiderio di essere al fianco di tutte le donne. E’ uno spazio dedicato a chi durante la settimana non riesce a ritagliarsi il tempo per un controllo o magari lo rimanda costantemente perché c’è sempre qualcosa di più urgente da fare…. Crediamo nella prevenzione e vogliamo esserci nella cura. Questo spazio è un’occasione in più per rispondere alle esigenze delle cittadine biellesi”.