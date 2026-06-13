Il cambiamento può avvenire a tutte le età, a Vigliano è un successo il corso di inglese over 65

Si è concluso la scorsa settimana il percorso di avvicinamento alla lingua inglese gestito dal coach Pietro Ostano: in modo semplice, con una didattica che sfrutta il gioco dei dadi per memorizzare parole e concetti, il gruppo dei frequentanti, circa una ventina, ha potuto apprendere il significato di molte parole ed espressioni che, ormai quotidianamente, fanno parte del linguaggio comune, dei contenuti delle notizie giornalistiche, dell’eloquio dei conduttori televisivi e radiofonici. Lezioni che hanno dato spunti interessanti per proseguire in autonomia sfruttando strumenti on line.

"L’ampia partecipazione – commenta Elena Ottino, assessore al Sociale – è un evidente segno che il percorso, già avviato lo scorso anno, risponde a precise esigenze delle persone over 65, che non vogliono, come è giusto che sia, essere tagliate fuori dai cambiamenti che l’evoluzione della nostra società impone. Per questo motivo, è importante proseguire nell’offrire al Centro Incontro di Villa Comotto simili iniziative che uniscono aspetti culturali e ricreativi ad una finalità forse ancora più importante: quella dell’inclusione e dell’aggregazione sociale, che è determinante affinché l’invecchiamento sia sempre più 'attivo' e non semplicemente subito come una inevitabile fase della vita. I nostri partecipanti hanno espresso a Pietro Ostano il loro apprezzamento; ci uniamo a loro preannunciando che, dopo il periodo estivo, sono in programma altre nuove e interessanti attività al Centro Incontro di Villa Comotto".



"Fino a vent’anni fa – prosegue il sindaco Cristina Vazzoler - l’avvicinarsi ad una lingua straniera sembrava appannaggio dei ragazzi, mentre l’idea di 'anziano' non contemplava certo il desiderio e la volontà di apprendere nuove discipline, e avvicinarsi ad una lingua straniera. I nostri anziani sono la dimostrazione che molto è cambiato ma le istituzioni come il nostro ente devono investire nella direzione di accompagnarli in un percorso dinamico e attivo di invecchiamento, la cui dimensione emotiva e di arricchimento culturale favorisce anche il mantenimento di una buona salute. Invecchiare attivamente si può ed il nostro progetto Sempre attivamente senior, grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, vuole portare avanti in modo concreto tale obiettivo".