Alpini, grande festa a Vigliano per i 95 anni di Giuliano Valenti FOTO

Lo scorso 7 giugno, nei locali della sede di Vigliano Biellese, gli Alpini hanno festeggiato il 95esimo compleanno di Giuliano Valenti, uno dei costruttori del punto di ritrovo del gruppo, attivo fin dal 1982.

Classe 1931, ha vissuto in adolescenza la terribile esperienza della Prima Guerra Mondiale, oltre ad aver partecipato alle operazioni di volontariato in Friuli per soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto. Figura apprezzata e stimata, è stato ed è sempre attivo in tutte le attività del gruppo di Vigliano.