Camminata nei dintorni di Graglia, torna “Sulla Via dell’Arbo”

Domenica 28 giugno il Gruppo Sportivo di Graglia organizza la tradizionale camminata “Sulla Via dell’Arbo”, un appuntamento dedicato alla scoperta dei sentieri e degli scorci più suggestivi del paese.

Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti dalle 9 in Piazza Crida, con parcheggio gratuito. La partenza è fissata alle 9.45. Il percorso, lungo 9 km, si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri, con alcuni passaggi all’interno del centro abitato. L’altimetria è compresa tra i 500 e i 600 m, per una durata stimata di circa 2 ore e 15 minuti. È richiesta una buona attitudine al cammino. Sono consigliati scarpe da trekking, bastoncini facoltativi e uno zaino con scorta d’acqua. I cani sono ammessi al guinzaglio, eventualmente con museruola. Al termine è previsto il pranzo nella sede del Gruppo Sportivo. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 5 luglio.