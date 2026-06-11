Viverone, inaugurato il Parco Culturale di Villa Lucca

Nei giorni scorsi, è stato inaugurato il Parco Culturale di Villa Lucca, nel comune di Viverone, primo importante risultato dei lavori realizzati grazie al progetto finanziato attraverso il bando Armonia+ della Fondazione CR Biella.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 persone che hanno avuto l’opportunità di visitare il Parco Culturale, il Centro di Documentazione del Lago di Viverone e la Biblioteca, approfondendo la conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio attraverso gli interventi degli ospiti presenti.

Particolarmente apprezzate sono state la visita guidata dedicata alle essenze arboree del parco con Cristina Opezzo, la presentazione della Wall of Fame realizzata dall’artista Martina Zena e l’intervento del divulgatore scientifico Ruggero Rollini, che ha coinvolto il pubblico con il suo racconto dedicato al rapporto tra natura, chimica e società.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale dove l’amministrazione comunale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, gli ospiti intervenuti, i volontari e i numerosi cittadini che hanno partecipato a questo importante momento per la valorizzazione culturale e ambientale di Villa Lucca e del territorio di Viverone.

“L’inaugurazione rappresenta un altro importante tassello di un percorso che vedrà il Parco Culturale diventare sempre più uno spazio aperto alla cittadinanza, alla divulgazione, alla cultura e alla promozione del territorio” dichiara l’amministrazione sui propri canali ufficiali.