Andorno Micca, famiglie in festa per la fine dell’anno scolastico: apericena e giochi in oratorio

Famiglie e bambini di Andorno Micca in festa per la fine dell’anno scolastico e l’inizio della stagione estiva. L’appuntamento è per domani, 12 giugno, nell’oratorio di San Lorenzo.

Come da programma, alle 14.30 si svolgeranno attività ludiche con merenda per i più piccoli mentre alle 17 si terrà il gran finale con lo spettacolo di illusionismo tenuto dal mago Albert.

Infine, alle 18.30, andrà in scena l’apericena di condivisione con le famiglie, dove ognuno è invitato a portare qualcosa da condividere. Sarà un’occasione per stare assieme e festeggiare in allegria.