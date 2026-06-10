Top ten sfiorata per Equipe Vitesse

È stato un buon weekend per Equipe Vitesse, presente con la brava navigatrice viglianese Loretta Tedesco alla 18° edizione del Rally Valle d'Intelvi, a fianco dello svizzero Matteo Dotti, sulla non facile Skoda Fabia Rs.
Dopo la presa di contatto con la vettura nello shakedown del sabato mattino, svolto sotto una leggera pioggia, nel tardo pomeriggio parte la gara e con le strade che vanno via via asciugando, gli alfieri faticano un po’ con l'assetto, riuscendo comunque a concludere le prime 6 prove, tre delle quali in notturna, in dodicesima posizione assoluta.
La domenica si riparte con un bel sole ma nel primo tratto cronometrato non riescono ad avere un buon ritmo, perdendo qualche secondo di troppo che comunque non li fa abbattere e nei crono successivi danno il loro meglio, mancando la top ten per soli 2 decimi, giungendo al traguardo in 11° posizione assoluta
Un bel risultato tenendo conto anche della poca esperienza dell'equipaggio su questo tipo di auto, molto veloci e professionali. Prossimo appuntamento di scuderia sarà il Rally del Sebino in programma il 20/21 giugno.