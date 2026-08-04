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Basso Biellese | 04 agosto 2026, 08:40

Viverone, due nuovi contenitori per conferire l'olio vegetale esausto

Viverone, due nuovi contenitori per conferire l'olio vegetale esausto (foto di repertorio)

Viverone, due nuovi contenitori per conferire l'olio vegetale esausto (foto di repertorio)

Conferire l'olio vegetale esausto è ancora più semplice. Nel comune di Viverone sono stati installati due nuovi contenitori: si trovano in piazza Padre Zola e nel piazzale Moncanino. 

Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali: “L'olio utilizzato in cucina non deve mai essere versato nel lavandino, nei tombini o disperso nell'ambiente. Se smaltito in modo scorretto può infatti inquinare acqua e suolo, oltre a causare problemi alle reti fognarie e agli impianti di depurazione. Come fare? Lasciar raffreddare l'olio, versarlo in una bottiglia di plastica ben chiusa e conferire la bottiglia in uno dei nuovi contenitori. Un gesto semplice che trasforma un rifiuto in una risorsa e contribuisce a proteggere il nostro territorio”.

g. c.

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