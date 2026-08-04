Viverone, due nuovi contenitori per conferire l'olio vegetale esausto

Conferire l'olio vegetale esausto è ancora più semplice. Nel comune di Viverone sono stati installati due nuovi contenitori: si trovano in piazza Padre Zola e nel piazzale Moncanino.

Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali: “L'olio utilizzato in cucina non deve mai essere versato nel lavandino, nei tombini o disperso nell'ambiente. Se smaltito in modo scorretto può infatti inquinare acqua e suolo, oltre a causare problemi alle reti fognarie e agli impianti di depurazione. Come fare? Lasciar raffreddare l'olio, versarlo in una bottiglia di plastica ben chiusa e conferire la bottiglia in uno dei nuovi contenitori. Un gesto semplice che trasforma un rifiuto in una risorsa e contribuisce a proteggere il nostro territorio”.