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CULTURA E SPETTACOLI | 04 agosto 2026, 10:40

Concerto in trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata FOTO

Concerto in trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata FOTO

Concerto in trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata FOTO

Trasferta piacevole da parte del Coro La Campagnola di Mottalciata per un concerto tenutosi sabato scorso a Sant’Agata di Cannobio, bellissima e medievale frazione che domina il lago Maggiore, ricca di storia e di tradizione.

Il concerto è stato animato dal coro ospitante “La Bricolla”, oltreché dal coro ospite (La Campagnola, appunto) ed ha incontrato il gradimento della popolazione locale (accorsa numerosa) e dei turisti che in questo periodo affollano la zona.

Il Coro “La Bricolla” è nato nel giugno 2002 a Falmenta, comune della valle Cannobina, sulle orme del Coro Parrocchiale che si ritrovava per animare le principali feste liturgiche e propone canti popolari contemporanei. Attualmente il Coro è composto da 19 coristi ed è diretto fin dalla sua nascita da Vittorino Grassi; i canti sono armonizzati da diversi autori come Angelo Agazzani e Bepi De Marzi.

 Il nome "La Bricolla" è stato scelto per assumere un'immagine coerente con la tradizione popolare della Valle Cannobina: "La Bricolla" come simbolo di fatica, di sacrificio e di sfida con gli impervi sentieri di montagna. Una risorsa, "La Bricolla", che ha assicurato la sopravvivenza della popolazione nei momenti più difficili.

Redazione g. c.

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