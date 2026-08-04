Concerto in trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata FOTO

Trasferta piacevole da parte del Coro La Campagnola di Mottalciata per un concerto tenutosi sabato scorso a Sant’Agata di Cannobio, bellissima e medievale frazione che domina il lago Maggiore, ricca di storia e di tradizione.

Il concerto è stato animato dal coro ospitante “La Bricolla”, oltreché dal coro ospite (La Campagnola, appunto) ed ha incontrato il gradimento della popolazione locale (accorsa numerosa) e dei turisti che in questo periodo affollano la zona.

Il Coro “La Bricolla” è nato nel giugno 2002 a Falmenta, comune della valle Cannobina, sulle orme del Coro Parrocchiale che si ritrovava per animare le principali feste liturgiche e propone canti popolari contemporanei. Attualmente il Coro è composto da 19 coristi ed è diretto fin dalla sua nascita da Vittorino Grassi; i canti sono armonizzati da diversi autori come Angelo Agazzani e Bepi De Marzi.

Il nome "La Bricolla" è stato scelto per assumere un'immagine coerente con la tradizione popolare della Valle Cannobina: "La Bricolla" come simbolo di fatica, di sacrificio e di sfida con gli impervi sentieri di montagna. Una risorsa, "La Bricolla", che ha assicurato la sopravvivenza della popolazione nei momenti più difficili.