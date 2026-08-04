60 runners alla Corsa degli Alpini: Faedo e Bellardone tagliano il traguardo per primi in Valle Cervo

Sabato scorso, 1° agosto, si è disputata la 9° edizione della Corsa degli Alpini che ha richiamato in alta Valle Cervo circa 60 runners, impegnati lungo un percorso di 8 chilometri. La gara era valida anche come prova per il campionato sezionale di trail.

Alla fine, Diego Faedo è giunto primo al traguardo di Campiglia Cervo, seguito a ruota da Andrea Pilati e Daniele Coda Caseia. Nella classifica femminile ha svettato Paola Bellardone su Valeria Bruna e Laura Acquadro.

Infine, tra gli Alpini, ha spiccato lo stesso Coda Caseia del gruppo di Cossila San Giovanni: alle sue spalle Carlo Valz Cominet (gruppo di Piedicavallo) e Riccardo Eulogio (gruppo di Sagliano Micca).