Biella accoglie il grande calcio europeo femminile, ci sarà anche la Juventus Women

Dal 5 all'8 agosto lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella sarà il palcoscenico del Mini Tournament del Second Qualifying Round della UEFA Women's Champions League, che vedrà protagonista anche la Juventus Women.

Quattro squadre, due giornate di gare e un solo pass per il turno successivo della massima competizione europea.

Il programma prevede due gare nella giornata di domani, 5 agosto: alle 15.30 scenderanno in campo Hammarby IF e KFF Apolonia mentre alle 21 la Juventus Women con la SCU Torrense. Sabato 8, invece, alle 15.30 ci sarà la finale del 3°/4° posto; alle 21 la finale che decreterà il vincitore. L'ingresso alle partite è gratuito ma è necessario prenotare il proprio titolo di accesso online attraverso l'Official Ticket Shop della Juventus.

I biglietti omaggio sono disponibili da oggi fino a esaurimento dei posti. Ogni utente può richiedere fino a 4 biglietti, che dovranno essere intestati ai singoli spettatori.