Giovani talenti e musica all'Estate Ponderanese FOTO

Grande partecipazione per il primo fine settimana dell’Estate Ponderanese, la rassegna che anima le serate estive del territorio con musica e intrattenimento.

Il programma si è aperto venerdì con gli Asilo Republic, cover band che ha riproposto alcuni dei maggiori successi di Vasco Rossi. Sabato è salito sul palco Jovanotte, tributo a Jovanotti presentato per la prima volta nel Biellese. Lo spettacolo ha coinvolto la piazza con un repertorio che ha compreso anche brani degli esordi, tra cui “La mia moto” e “Ciao mamma”.

Spazio anche ai giovanissimi musicisti del territorio. Gli Overdrive, gli On Board e i Rust and Mud si sono alternati sul palco durante le aperture delle serate di venerdì e sabato, conquistando la platea con la loro energia.

Entrambi gli appuntamenti sono poi proseguiti con la musica da ballo. Venerdì Gianluca Lanza ha ripercorso la storia della dance attraverso una selezione di brani, mentre sabato il dj Michele Belli ha fatto rivivere le atmosfere dello storico Master Club di Biella.

Domenica sera la chiusura del primo fine settimana è stata affidata ai Poohnto Fermo. Il gruppo ha proposto il proprio omaggio ai Pooh davanti ai cittadini di Ponderano e ai numerosi spettatori arrivati dai comuni limitrofi.