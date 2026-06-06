Pollone saluta l'anno scolastico con una grande festa tra emozioni, sorrisi e ringraziamenti

Una splendida mattinata di sole, accompagnata da temperature piacevolmente miti, ha fatto da cornice alla festa di fine anno scolastico organizzata a Pollone dalle mamme della Gang, in collaborazione con la scuola e con il supporto delle realtà del territorio.

L'evento ha rappresentato un momento speciale per celebrare e ringraziare gli alunni, i docenti e tutto il personale scolastico per il lavoro svolto durante l'anno. Numerose le autorità presenti: il sindaco di Pollone Paolo Tha, don Luca, il presidente e la vicepresidente della Pro Loco, la dirigente scolastica Teresa Barresi e l'artista pollonese Pietro Mosca, da sempre vicino alle iniziative dedicate ai più giovani. A rappresentare le nuove generazioni e le istituzioni del futuro era presente anche Emma, neoeletta sindaca del Consiglio Comunale dei Giovani, la cui partecipazione ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento dei ragazzi nella vita della comunità.

Particolarmente apprezzato il contributo di Pietro Mosca, che anche quest'anno ha realizzato splendidi gadget ricordo destinati agli studenti e bellissime medaglie commemorative per tutti i ragazzi. Un pensiero speciale è stato riservato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, ai quali sono stati consegnati preziosi manufatti artigianali personalizzati, realizzati a mano come augurio per il loro ingresso nella scuola secondaria e come ricordo di un importante traguardo raggiunto.

La festa ha coinvolto anche i bambini della scuola dell'infanzia Emma Frassati, presenti insieme alle loro insegnanti. Per loro le mamme della Gang hanno voluto preparare un piccolo gadget portafortuna, simbolo di buon auspicio per il prossimo importante passo che li attende: l'ingresso nella scuola primaria. Un gesto semplice ma ricco di significato, accolto con entusiasmo dai più piccoli. La mattinata è stata caratterizzata da momenti di condivisione, sorrisi ed emozioni, culminando in una merenda all'aperto accompagnata dalla musica, che ha permesso a bambini, famiglie e insegnanti di trascorrere insieme gli ultimi momenti dell'anno scolastico in un clima di festa e serenità.

Le mamme della Gang hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, ma in modo particolare alla dirigente scolastica Teresa Barresi, alla fiduciaria del plesso di Pollone, maestra Marianna, e a tutte le insegnanti. “Oltre all'insegnamento delle materie scolastiche – sottolineano le organizzatrici – a scuola i nostri ragazzi apprendono valori fondamentali come l'amicizia, il rispetto, l'impegno e la capacità di volersi bene, contribuendo in modo significativo alla loro crescita umana”.

Tra commozione, gratitudine e tanti sorrisi, si è così concluso un altro anno scolastico. Ora è tempo di vacanze e meritato riposo per studenti e insegnanti, ma anche di guardare con entusiasmo ai nuovi progetti e agli eventi che animeranno il territorio a partire dal prossimo settembre, con la consapevolezza che la scuola continua a rappresentare uno dei punti di riferimento più importanti per la crescita della comunità.