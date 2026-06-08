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Ciclismo | 08 giugno 2026, 10:20

Cervo Valley MTB, due medaglie d’argento in Val di Susa

Cervo Valley MTB, due medaglie d’argento in Val di Susa

Cervo Valley MTB, due medaglie d’argento in Val di Susa

La splendida cornice dell’alta Val di Susa incorona la Cervo Valley MTB che, nonostante un inizio di weekend complicato da guasti meccanici e piccoli intoppi, porta a casa due fantastici secondi posti nella gara di Superenduro. A raddrizzare la situazione ci hanno pensato la prontezza del presidente Davide Pattaro e del suo staff, capaci di gestire al meglio ogni emergenza.

​Le due medaglie d'argento portano la firma di due giovani talenti: Emma Canova (2ª nella Categoria Femminile Giovanile), protagonista di un’impresa memorabile, considerando che non ha potuto effettuare le prove del sabato e ha affrontato una guida "a vista" spettacolare su un tracciato tecnico.

​Alessio Prignacchi (2° nella Categoria E-Bike Junior), caduto durante la selettiva Power Stage, non si è perso d’animo, ha stretto i denti e ha rimontato con una grinta incredibile fino al podio.

​Giusto il tempo di festeggiare e si torna in sella: questo sabato la Cervo Valley MTB sarà presente in massa – dai più piccoli ai più grandi – per la prima, attesissima tappa della Jon Cup.

Redazione g. c.

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