Pinzano e Turati alla seconda prova tricolore stagionale del “Valli Ossolane”

Corrado Pinzano torna in gara questo fine settimana per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026: il 62° Rally “Valli Ossolane” a Domodossola (VCO).

Il driver biellese, affiancato dal comasco Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 di PA Racing, riparte dal quinto posto assoluto ottenuto un mese fa in Valtellina. Una gara, quella, iniziatasi nel peggiore dei modi ma conclusasi con la reazione d'orgoglio da grande equipaggio e con punti pesantissimi in ottica campionato.

Pinzano e Turati erano stati rallentati da una “toccata” dura con una rotoballa di rallentamento. Nonostante la vettura danneggiata e il conseguente ritardo accumulato per le riparazioni, i due non hanno mai smesso di attaccare. Trovando nella pioggia le condizioni ideali per mettere in mostra la propria velocità, firmarono il successo nella decisiva Power Stage finale. Una prestazione di puro carattere che gli fece incamerare tre preziosissimi punti aggiuntivi, proiettando l'equipaggio al quarto posto nella classifica provvisoria, alla vigilia dell'impegno ossolano.

Si riparte dunque da lì, dalla consapevolezza di essere tra i punti di riferimento della stagione e potendo contare sul supporto e sulla professionalità del Team PA Racing. Ma si riparte anche con una forte voglia di riscatto per cancellare la delusione dell’edizione 2025 delle Valli Ossolane, dove l'equipaggio fu costretto al ritiro a causa di un incidente.

Così dichiara Corrado Pinzano: "Arriviamo alle Valli Ossolane con ottime sensazioni e tanta carica. In Valtellina abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti: nonostante l'errore iniziale sulla rotoballa che poteva compromettere tutto, non abbiamo mollato un centimetro, e la vittoria nella Power Stage ci ha ridato la giusta fiducia e punti importanti. Domodossola per me rappresenta una doppia sfida: da un lato vogliamo alzare l’asticella del Campionato Challenger, dall'altro c'è un conto in sospeso con questa gara dopo il ritiro per incidente dello scorso anno. Con Mauro e il Team PA Racing abbiamo lavorato sodo, la Skoda è competitiva e siamo pronti a dare il massimo su strade che non perdonano, ma che sanno regalare grandi emozioni."

Il 62° Rally Valli Ossolane entrerà nel vivo sabato 13 giugno 2026 con la partenza da Piazza IV Novembre a Baveno alle ore 16:01. Dopo il primo passaggio sulla "Baveno-Stresa" alle 16:09 e la "Crodo" alle 17:37, gli equipaggi raggiungeranno il riordino serale di Domodossola alle 18:22, prima dell'assistenza prevista nella Zona Industriale di Piedimulera alle 20:53. La gara riprenderà poi con il secondo passaggio sulla "Crodo" alle 22:02, con le vetture che successivamente si dirigeranno verso il riordinamento notturno a Domodossola, dalle 22:47.

Domenica 14 giugno il rally scatterà nuovamente alle 7:31 da Domodossola per affrontare le prove "Fomarco" (8:37), "Cannobina" (9:55) e la spettacolare "Zinox Laser - Druogno" alle 10:34, seguite dal riordino di Malesco alle 10:49 e dall'assistenza di Piedimulera alle 12:14. Nel pomeriggio il secondo passaggio su "Fomarco" alle 12:59, "Cannobina" alle 14:17 e la decisiva "DomoBianca365" alle 15:16, prima dell'ultimo riordino a Lusentino previsto alle 15:30. L'arrivo finale sarà in Piazza della Neve a Domodossola, è fissato per le ore 17:48.