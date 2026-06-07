Viverone, lotta alla zanzara tigre: dal Comune alcuni consigli alla popolazione

È stata emanata l'ordinanza n. 21/2026 per prevenire la proliferazione delle zanzare, in particolare di quella tigre, sulla base delle indicazioni fornite da IPLA nell'ambito del programma regionale di lotta e contrasto alle zanzare.

Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali: “Cosa fare in questi casi? Eliminare ristagni d'acqua da sottovasi, secchi e contenitori; mantenere puliti cortili e giardini; controllare tombini, grondaie e scarichi; svuotare regolarmente le vaschette dei condizionatori; utilizzare prodotti larvicidi dove necessario. Anche piccoli ristagni possono diventare luoghi ideali per la deposizione delle uova. La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. Il testo completo dell'ordinanza è disponibile qui https://www.comune.viverone.bi.it/.../lotta-integrata...”.