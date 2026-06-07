Valdilana, incontri con i cittadini sulla nuova raccolta differenziata: in 5 anni è cresciuta fino al 74,6%

A partire dal 1° luglio 2026 la raccolta del rifiuto indifferenziato verrà effettuata con frequenza quattordicinale. Questa modalità sarà adottata su tutto il territorio rientrante in COSRAB, il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in applicazione delle disposizioni europee e regionali orientate alla riduzione dei rifiuti indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata ed alla diminuzione dell’impatto ambientale.

Lo rende noto sui propri canali ufficiali l’amministrazione comunale di Valdilana che ha diffuso alcuni interessanti dati: “Negli ultimi anni il nostro Comune ha registrato risultati molto importanti nella raccolta differenziata: nel 2019 era al 47,7 per cento; 5 anni dopo, nel 2024, al 74,6 per cento. Un miglioramento significativo, raggiunto grazie all’impegno dei cittadini e all’introduzione, dal 2023, della raccolta dell’umido. Questo dimostra che Valdilana sta già percorrendo una strada virtuosa, nella quale il contributo di ogni famiglia continua ad essere fondamentale”.

Sempre il Comune ricorda che più si differenzia, meno rifiuto indifferenziato viene prodotto; inoltre, il costo di smaltimento dell’indifferenziato è nettamente superiore rispetto a quello di umido, vetro e plastica senza dimenticare che ridurre l’indifferenziato significa diminuire i costi ambientali ed economici del sistema. “L’ adeguamento è stato adottato da COSRAB su tutto l’ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte devono attenersi alle disposizioni consortili, normative e regolamentari – evidenzia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Carli - Si sottolinea inoltre che in ambito TARI le somme riscosse dal Comune non rimangono nelle casse comunali ma vengono destinate alla copertura del servizio di gestione rifiuti svolto da SEAB. Il Comune, inoltre, ha l’obbligo di attivarsi nel recupero delle morosità per garantire equità per tutti i cittadini. Chiediamo il contributo di tutti i cittadini affinché Valdilana possa continuare a migliorare i risultati raggiunti, riducendo sempre più il rifiuto indifferenziato e aumentando la qualità della raccolta differenziata”.

Su tali argomenti è comunque previsto un incontro pubblico informativo, previsto alle 18.30 di martedì 16 giugno al Cineteatro Giletti di Ponzone. Nel corso della serata sarà illustrato il nuovo calendario della raccolta rifiuti, assieme alle modalità operative del servizio e le informazioni e i consigli utili per una corretta raccolta differenziata. “La partecipazione dei cittadini sarà importante per confrontarsi, chiarire dubbi e costruire insieme un servizio sempre più efficiente e sostenibile per tutta la comunità” conclude il Comune.