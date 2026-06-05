Festa della Famiglia: laboratorio creativo e merenda al nido Il Pisolo di Verrone FOTO

Mani che accarezzano, mani che guidano, mani che accompagnano e nutrono.

Mani che si trasformano in impronte e impronte che diventano identità. Il 28 maggio, al Nido di Verrone, quelle mani sono diventate impronte di colore, di sale, di amore. Impronte che raccontano chi siamo e chi stiamo diventando insieme, per celebrare la Festa della Famiglia, tra una dolce merenda e un laboratorio creativo. Perché la famiglia è questo: stare, fare, crescere insieme!

Ricordiamo l'apertura del nuovo Nido: OPEN DAY 13 Giugno dalle 14.30 alle 17!!

Vi aspettiamo