Bioglio, senso unico alternato sulla SP 209 per lavori

Modifiche temporanee alla viabilità lungo la Strada Provinciale 209 Ternengo-Bioglio per consentire l'esecuzione di lavori di posa di infrastrutture per telecomunicazioni.

La Provincia di Biella ha emesso l'ordinanza n. 76 del 4 giugno 2026 che prevede l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile nel territorio comunale di Bioglio.

Il provvedimento sarà in vigore dal 5 al 26 giugno 2026, tutti i giorni compresi sabati e festivi, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. Il tratto interessato è quello della SP 209 tra il chilometro 5+550 e il chilometro 6+990, al di fuori del centro abitato.

L'intervento è legato ai lavori autorizzati per la realizzazione di infrastrutture destinate alle telecomunicazioni.

L'ordinanza prevede che il cantiere abbia un'estensione massima di 100 metri e che vengano installati i necessari segnali temporanei per avvisare gli automobilisti della presenza dei lavori, tra cui limite di velocità a 30 chilometri orari, divieto di sorpasso, segnalazione di strettoia e impianto semaforico.

La Provincia invita gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato e a programmare i propri spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti dovuti alle lavorazioni.