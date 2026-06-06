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Valli Mosso e Sessera | 06 giugno 2026, 08:10

Bioglio, senso unico alternato sulla SP 209 per lavori

L'intervento è legato ai lavori autorizzati per la realizzazione di infrastrutture destinate alle telecomunicazioni.

Bioglio, senso unico alternato sulla SP 209 per lavori

Bioglio, senso unico alternato sulla SP 209 per lavori

Modifiche temporanee alla viabilità lungo la Strada Provinciale 209 Ternengo-Bioglio per consentire l'esecuzione di lavori di posa di infrastrutture per telecomunicazioni.

La Provincia di Biella ha emesso l'ordinanza n. 76 del 4 giugno 2026 che prevede l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile nel territorio comunale di Bioglio.

Il provvedimento sarà in vigore dal 5 al 26 giugno 2026, tutti i giorni compresi sabati e festivi, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. Il tratto interessato è quello della SP 209 tra il chilometro 5+550 e il chilometro 6+990, al di fuori del centro abitato.

L'intervento è legato ai lavori autorizzati per la realizzazione di infrastrutture destinate alle telecomunicazioni. 

L'ordinanza prevede che il cantiere abbia un'estensione massima di 100 metri e che vengano installati i necessari segnali temporanei per avvisare gli automobilisti della presenza dei lavori, tra cui limite di velocità a 30 chilometri orari, divieto di sorpasso, segnalazione di strettoia e impianto semaforico.

La Provincia invita gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato e a programmare i propri spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti dovuti alle lavorazioni.

s.zo.

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